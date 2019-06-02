РИАМО - 2 июн. Грибные места в Подмосковье расположены в радиусе 50 километров от Москвы, при этом самыми богатыми на грибы являются Дмитровский округ, Шатура, Серпухов и Звенигород, сообщил РИАМО в воскресенье кандидат биологических наук, миколог, председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

«В ближайшем Подмосковье, если брать 50-километровую зону, грибных мест нет вообще, потому что идет слишком большая нагрузка от Москвы и ближайших дачников. Там пособирать хороших грибов практически нереально. Если брать более дальние районы, то наиболее грибные - это Дмитровский округ на севере, Шатура на востоке, Серпухов на юге, Звенигород и то, что за ним, на западе», - сказал Вишневский.

Он добавил, что в Московской области наиболее распространены осенний опенок, подберезовик и белый гриб. Также без труда можно найти лисички и подосиновики, но их уже немного меньше.

Также миколог дал важные советы по безопасности для начинающих грибников.

«Первый совет - не брать незнакомые грибы. Даже если просто есть сомнения, лучше не брать. Второй - в Московской области нет ядовитых трубчатых грибов. Об этом часто спрашивают. В Подмосковье все трубчатые грибы съедобные, они могут быть невкусные, но съедобные. И третий - если нет выбора и приходится собирать грибы близко от города, это можно делать несколько раз в сезон. Также такие грибы надо обязательно разрезать вертикально пополам, отварить и слить отвар. При таком приготовлении примерно 90% загрязнений из гриба уйдут», - заключил Вишневский.