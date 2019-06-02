РИАМО - 2 июн. До станций новой Некрасовской линии столичного метро жители подмосковных Люберец смогут быстро доехать на автобусах пяти областных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«После открытия новых станций Некрасовской линии метрополитена областные автобусы на четырех маршрутах - №№1225к, 1232к, 1227к, 31 - будут ездить по укороченной трассе до новой станции метро «Некрасовка», маршрут №888к будет ходить до новой станции «Улица Дмитриевского», - отмечается в материале.

При этом трасса маршрута №31 «Станция «Люберцы» – Мотяково» при следовании к метро будет изменена: автобусы будут следовать по улице Липчанского, поворачивать на Рождественскую улицу, затем на Покровскую улицу и следовать к станции «Люберцы». Следование маршрута по улице Вертолетчиков будет отменено.

Организация заезда по укороченным маршрутам к станциям метро «Некрасовка» и «Улица Дмитриевского» позволит жителям ЖК «Люберцы-2015» существенно сократить время в пути до подземки. На маршруте №1227к можно будет доехать до метро вдвое быстрее – всего за 11 минут, сейчас же время в пути до станции метро «Новокосино» составляет 22 минуты. На маршрутах №№888к, 1232к время в пути до метро сократится с 30 до 17 минут. На автобусе №1225к до метро можно будет доехать за 25 минут вместо 60 минут.

При этом четыре маршрута (№№ 1225к, 1232к, 1227к, 888к) сохранят существующую трассу следования с конечной остановкой у станций метро «Выхино» и «Новокосино», без заезда к станциям метро «Некрасовка» и «Улица Дмитриевского».

«Перераспределение автобусных маршрутов обеспечит жителей Люберец прямой транспортной доступностью с четырьмя станциями Московского метрополитена. Сохранение существующих трасс следования без заезда к «Некрасовке» и «Улице Дмитриевского» позволит жителям добираться по привычным маршрутам до необходимых станций метро, не теряя при этом время на высадку пассажиров на промежуточных остановках», - поясняется в материале.

Транспортное обслуживание маршрутов будет осуществляться 116 автобусами, в том числе к новой станции «Некрасовка» будет ходить 50 транспортных средств, из них три большого класса и 47 – среднего и малого класса. Для удобства жителей на автобусах областных перевозчиков будут обозначены начальные и конечные остановки.

Первый участок Некрасовской линии метро от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют открыть в начале следующей недели.

Для жителей Люберец будут доступны следующие маршруты до станции метро «Некрасовка»: №1225к «Люберцы (Вертолетная улица) – Люберцы (Комсомольский проспект) – Москва (станция метро «Некрасовка»)»; №1232к «(Люберцы (микрорайон Люберцы-2015) – Москва (станция метро «Некрасовка»)»; №1227к «Машково – Марусино – Москва (станция метро «Некрасовка»)» и №31 «Станция «Люберцы» – Мотяково».

До станции метро «Улица Дмитриевского» можно будет добраться на маршруте №888к «Люберцы (улица Люберка) – Москва (станция метро «Улица Дмитриевского»)».

Маршруты, на которых можно будет добраться до станций метрополитена без заезда к станциям метро «Некрасовка» и «Улица Дмитриевского»: №1225к «Люберцы (Вертолетная улица) – Люберцы (Комсомольский проспект) – Москва (станция метро «Новокосино»)»; №1232к «(Люберцы (микрорайон Люберцы-2015) – Москва (станция метро «Выхино»)»; №1227к «Машково – Марусино – Москва (станция метро «Новокосино»)» и №888к «Люберцы (улица Люберка) – Москва (станция метро «Выхино»)».