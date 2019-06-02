РИАМО - 2 июн. В подмосковном городском округе Химки задержали мужчину, который зарезал свою сожительницу в ходе конфликта, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 1 июня в 15:55 в квартире на улице Мичурина в микрорайоне Сходня был обнаружен труп женщины 1979 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России по Московской области сожитель женщины. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина задержан.