РИАМО - 2 июн. Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проверяют, нарушались ли права пассажиров из-за задержек при выдаче багажа в международном аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту «Шереметьево» произошел сбой в процессе выдачи багажа. Вечером 31 мая пассажиры не могли получить свои вещи в течение нескольких часов. Также задержка при выдаче багажа была зафиксирована в субботу, 1 июня.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа», - сказал сотрудник пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Представитель пресс-службы «Шереметьева» ранее пояснил, что задержка в выдаче багажа была связана с пиковой нагрузкой на аэропорт в высокий туристический сезон. Сейчас все системы в воздушной гавани функционируют штатно.