РИАМО - 2 июн. В подмосковном Ленинском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве своего знакомого, которое произошло в ходе ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 1 июня в 04:45 в южной промзоне в деревне Дыдылдино в строительной бытовке обнаружили мужчину с ножевым ранением. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Видное ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы 1984 года рождения, ранее судимый. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина задержан.