РИАМО – 2 июн. На западе столицы восстановили движение после ликвидации последствий аварии на пересечении Минской улицы и Кутузовского проспекта, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В воскресенье на пересечении Минской улицы и Кутузовского проспекта произошло столкновение пяти автомобилей, в результате происшествия пострадали шесть человек, двух пострадавших эвакуировали в больницу на медицинском вертолете.

«Движение полностью восстановлено», – говорится в сообщении.