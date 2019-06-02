РИАМО - 2 июн. В Коломне после капитального ремонта открылся детский сад №43 «Рябинка», модернизацию дошкольного учреждения провели в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья», сообщается на сайте администрации Коломенского городского округа.

Обновленный детсад открыли в День защиты детей. На мероприятии присутствовал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, сотрудники управления образования администрации муниципалитета, воспитатели, дети и их родители.

«Когда-то в этот садик ходил и я, он мне казался просто огромным. Сейчас это здание я вижу уютным и комфортным, настоящим вторым домом для сотни юных жителей. Уже с понедельника ребята будут играть и учиться в новых, оборудованных всем необходимым помещениях. Здесь есть бассейн, поэтому у дошколят есть прекрасная возможность научиться плавать», – сказал Лебедев.

В рамках капремонта были полностью заменены системы вентиляции, водопровода, канализации, фильтрации и подогрева бассейна. Выполнен ремонт кровли, отделка фасада и всех внутренних помещений, электромонтажные работы, благоустройство территории.

Теперь групповые комнаты, медицинский кабинет, пищеблок, бассейн и другие помещения детского сада соответствуют всем современным стандартам. В учреждении создана предметно-развивающая среда, обеспечивающая детям психологический комфорт.