РИАМО - 2 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ, площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Ранее он сообщил, что на цокольном этаже в павильоне №38 «Рыболовство» произошло возгорание строительных материалов. Пожар был локализован в 12:37.

«В 12:42 в павильоне полностью ликвидировали возгорание. Площадь составила 20 квадратных метров, горели строительные материалы и утеплители», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время специалисты будут устанавливать причину пожара.

Павильон №38 «Рыболовство» был построен в середине 1980-х годов. Здание, облицованное стеклом и алюминием, создано в духе брутального модернизма. В настоящее время павильон закрыт на реконструкцию.