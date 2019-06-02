РИАМО – 2 июн. Известный российский журналист Владимир Познер был включен в базу украинского сайта «Миротворец», ресурс содержит данные людей, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу для национальной безопасности Украины, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По информации на сайте, Познера внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», за участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины. Кроме того, телеведущего обвинили и в попытках «легализации аннексии АР Крым», – отмечается в сообщении.

В базу «Миротвороца» были внесены многие российские журналисты, деятели шоу-бизнеса, писатели, артисты, политики.

«Многие из них, как и Познер, были внесены в «черные списки» за посещение Крыма. Несмотря на то, что полуостров воссоединился с РФ в марте 2014 года после всеобщего референдума, киевские власти считают, что Крым по-прежнему является территорией Украины, и не оставляют своих притязаний на эту территорию», – подчеркивается в сообщении.

В 2016 году на ресурсе опубликовали данные журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, указав их контактные данные. После этого сотрудники СМИ начали получать угрозы.

«Такие действия создателей «Миротворца» резко осудила Дунья Миятович, занимавшая на тот момент пост представителя ОБСЕ. Она назвала публикацию личной информации журналистов «тревожным шагом». Спикер МИД РФ Мария Захарова также резко осудила эту публикацию, расценив ее как «прямой призыв к расправе над журналистами», – заключается в сообщении.