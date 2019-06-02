РИАМО – 2 июн. Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что согласно позиции Международного олимпийского комитета сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио, передает ТАСС.

Ранее в заметке британской газеты Sunday Times сообщалось о причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к возможному нарушению правил доступности Данилом Лысенко - победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту. Журналисты издания сделали вывод, что все это может существенно осложнить выступление россиян на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики. Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам», – сказал Поздняков.

По его словам, позиция МОК остается четкой: российская команда примет участие в Играх в Токио.

«Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», – добавил Поздняков.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который организуют с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос о возможности восстановления членства ВФЛА в IAAF.

«За неделю до начала заседания Всероссийская федерация легкой атлетики, как сообщил в субботу (1 июня – ред.) глава организации Дмитрий Шляхтин, выполнила последнее требование дорожной карты, которая была составлена в декабре 2015 года, вскоре после наложения санкций на ВФЛА», – добавляется в сообщении.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

«Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации», – заключается в статье.