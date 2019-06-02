РИАМО - 2 июн. На цокольном этаже павильона «Рыболовство» на ВДНХ произошло возгорание строительных материалов, на данный момент открытое горение ликвидировано, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«На цокольном этаже в здании по адресу: проспект Мира, 119, павильон №38 («Рыболовство» - ред.), произошло возгорание строительных материалов, локализовано в 12:37», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время ликвидировано открытое горение. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

Павильон №38 «Рыболовство» был построен в середине 1980-х годов. Здание, облицованное стеклом и алюминием, создано в духе брутального модернизма. В настоящее время павильон закрыт на реконструкцию.