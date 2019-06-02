РИАМО – 2 июн. Безработного москвича избили и ограбили возле одного из домов в 5-м Войковском проезде на севере города, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Первого июня в службу «02» обратился мужчина, зарегистрированный по адресу: 5-й Войковский проезд, дом 14. Он рассказал о разбойном нападении у дома по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, угрожая мужчине ножом, нанес ему побои, открыто похитил сотовый телефон, денежные средства в сумме 500 рублей, две цепочки, наручный часы, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 21 тысячи рублей.

«Пострадавший с переломом костей носа, гематомой левой щеки обращался в медучреждение, после оказания помощи отпущен», – добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что позже по адресу: 5-й Войковский проезд, дом 10 полицейские задержали неработающего мужчину, который изобличен в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело.