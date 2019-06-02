РИАМО – 2 июн. Одним из необычных объектов Музея Москвы является просфора, предназначенная для причастия, уникальность ее в том, что просфоре удалось уцелеть при пожаре в Симоновом монастыре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Просфоры готовят из чистой пшеничной муки, замешенной на воде с солью. В верхней части просфоры обычно выводят крест, а также «Ис» и «Хс» (Иисус Христос), иногда – изображения Богоматери или других святых.

«На просфоре, выставленной в Музее Москвы, как раз угадывается образ Богородицы. Уникальный экспонат обнаружили в 1987 году во время исследований в подклете Симонова монастыря. Просфора чудом уцелела во время пожара, который, предположительно, мог быть связан с событиями Смутного времени», – говорится в сообщении.

У этого монастыря богатая история: основанный в 1370 году и благословленный Сергием Радонежским, он был своеобразной крепостью, защищавшей южные границы города. Состоял он из шести храмов и в свое время был самым посещаемым монастырем Москвы, сюда приезжали молиться даже члены царской семьи.

«В 1930-е годы монастырь было решено уничтожить. На месте колокольни и соборного храма сейчас находится культурный центр «ЗИЛ». Однако некоторые здания все же уцелели. В одном из них — православный приход Тихвинского храма. Сегодня он имеет статус Патриаршего подворья», – уточняется на сайте.

Увидеть просфору можно в постоянной экспозиции Музея Москвы «История Москвы для детей и взрослых».

«Там представлено больше двух тысяч предметов: охотничьи и рыболовные приспособления, керамические и деревянные изделия, средневековые монеты, головной убор жены воеводы, тканый золотной нитью, боевые топоры, кольчуги, железный меч XIV века и многое другое», – заключается в материале.