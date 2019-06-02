РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали лекарства в детское отделение центральной больницы в рамках проекта «Улыбка ребенка», сообщается в группе благотворительной организации в соцсети «ВКонтакте».

«Помощь в рамках проекта «Улыбка ребенка». Накануне Дня защиты детей волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали в одно из детских отделений Подольской центральной больницы необходимые лекарства. Желаем, чтобы наши детки всегда были здоровыми и счастливыми, как можно реже болели и попадали в больничные стены. Тем, кто, находится на лечении – скорейшего выздоровления и крепкого здоровья», – говорится в сообщении.

Волонтеры также поблагодарили жителей городского округа за пожертвования.