РИАМО - 2 июн. Задержки при выдаче багажа в столичном «Шереметьеве» произошли из-за высокой загруженности аэропорта в туристический сезон, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту «Шереметьево» произошел сбой в процессе выдачи багажа. Вечером 31 мая пассажиры не могли получить свои вещи в течение нескольких часов. Также задержка при выдаче багажа была зафиксирована в субботу, 1 июня.

«Задержка в выдаче была связана с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом система обработки и транспортировки багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас все системы в аэропорту «Шереметьево» функционируют штатно.