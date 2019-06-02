РИАМО – 2 июн. Проекту «Активный гражданин» исполнилось пять лет, электронный портал с голосованиями по вопросам городского развития заработал 21 мая 2014 года, с тех пор провели почти четыре тысячи голосований, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря участникам проекта полузаброшенные территории столицы превращаются в парки и комфортные зоны отдыха. В соответствии с предпочтениями москвичей за пять лет были утверждены проекты благоустройства более сотни парков.

«В 2018 году были одобрены проекты обустройства территорий возле крупнейшей культурной площадки города — Парка Горького, а также главной выставки страны - ВДНХ. В итоге в Парке Горького появился новый вход со стороны Ленинского проспекта, прогулочный бульвар и смотровая площадка, а у центрального входа ВДНХ оборудовали удобные пешеходные зоны, сделали ландшафтную подсветку, высадили кустарники и установили современные остановочные павильоны», – говорится в сообщении.

Каким будет пространство у Еврейского музея и центра толерантности после комплексного благоустройства, тоже решили участники проекта.

«По итогам работ в порядок привели 2,8 гектара территории: убрали под землю воздушные провода, установили новые опоры освещения и сделали архитектурно-художественную подсветку, обновили две детские площадки, заменили ограждение и посадили деревья», – уточняется на сайте.

Еще два проекта реконструкции парков, одобренные «активными гражданами», стали лауреатами Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года. Речь идет о проекте благоустройства парков в пойме реки Битцы и на Ходынском поле.

«Первый был признан лучшим в плане комплексного благоустройства жилой среды, второй – лучшим объектом экологического и инженерного дизайна», – подчеркивается в сообщении.

Парк в пойме реки Битцы привели в порядок с учетом запросов жителей района Северное Бутово: здесь сформировали новую спортивную зону и обновили уже существующие детские и спортплощадки. Дизайнеры подчеркнули уникальный рельеф поймы и не забыли о прудах: на естественном склоне был создан амфитеатр и уличная сцена, а вдоль берега обустроили набережную со скамьями и сделали ступенчатые спуски к прудам.

«На Ходынском поле – там, где раньше был пустырь, – появился парк площадью 25,5 гектара с искусственным водоемом, смотровыми площадками, сухим фонтаном, тренажерным комплексом и детскими площадками. Зона отдыха расположилась на четырех насыпных холмах. Часть естественного грунта здесь заменили новым, плодородным слоем почвы, чтобы высаженные растения лучше приживались», – добавляется в материале.

Прошлой осенью также завершилось благоустройство парка имени Святослава Федорова. Его украсил светодинамический фонтан площадью 192 квадратных метра, сад ароматов с пряными травами – душицей, лавандой, шалфеем, фенхелем и другими, беседки, декоративные перголы и уличная библиотека, предназначенная для буккроссинга. Кроме того, здесь поставили новые опоры освещения, построили скейт-парк, реконструировали старую хоккейную коробку и семь детских площадок, оборудовали площадку для выгула собак.

Ребрендинг пластиковых карт, которыми может пользоваться каждый житель Москвы, – карты москвича и единого читательского билета – коснулся не только их функционала, но и дизайна. То, как будут выглядеть карточки, решили участники проекта «Активный гражданин».

«Карта москвича, в прошлом называвшаяся социальной картой, с прошлого года доступна не только льготным категориям граждан. Ее можно использовать как проездной, документ для записи к врачу, банковскую карту, а также оплачивать с ее помощью питание детей в школе и получать скидки в магазинах – партнерах проекта «Карта москвича», – разъясняется в сообщении.

На обновленной карте изображена вечерняя панорама столицы с видом на Москву-реку, храм Христа Спасителя и Кремль. За этот вариант дизайна проголосовал 61% «активных граждан», участвовавших в опросе. Всего к нему подключились более 166 тысяч человек. На выбор им было предложено три варианта оформления – карте с панорамой Москвы уступили версии с более схематичным дизайном.

Из трех вариантов выбирали и горожане, голосовавшие за облик единого читательского билета. Он пришел на смену районным карточкам библиотек. С ее помощью москвичи, записанные в единую автоматизированную библиотечную систему, вскоре смогут получать книги во всех библиотеках города.

Дизайн единого читательского билета выбирали 200 тысяч человек. Так, 68,48% из них проголосовали за карту с изображением книжных полок с разноцветными корешками на бирюзовом фоне. Варианты дизайна в тех же тонах, но с более лаконичными изображениями, предпочли 23% участников.

Единый читательский билет выдается бесплатно и на неограниченное время. Оформить его можно в любой библиотеке, предъявив паспорт. Сделать карту для детей младше 14 лет могут их родители.

Благодаря инициативе «активных граждан» оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с марта 2018 года можно на портале mos.ru. Если раньше для этого было необходимо несколько раз посетить центр госуслуг или страховую медицинскую компанию, то теперь москвичи могут оформить заявку и подать документы онлайн, а также выбрать место, где им удобнее получить полис.

«Новый документ или копию утерянного полиса оформят в течение 30 дней после подачи электронной заявки. В этот период заявитель сможет получать медицинскую помощь по временному электронному документу», – говорится в сообщении.

Подать заявку на получение нового полиса ОМС можно в разделе «Услуги». Пользователю нужно указать форму полиса — бумажный бланк или пластиковую карту, прикрепить скан документа, удостоверяющего личность, фотографию и образец личной подписи.

Внесенные сведения будут проверены в течение суток после подачи заявления, а затем в личный кабинет пользователя придет временное страховое свидетельство. О готовности полиса ОМС тоже сообщат, прислав уведомление. Забрать документ можно в удобное время в выбранном при оформлении заявки месте.

В 2017 году «активные граждане» составили два важнейших рейтинга для тех, кто любит спорт: перечень лучших спортивных объектов столицы и реестр тренеров.

Сервис «Тренеры Москвы» содержит информацию о специалистах, которые работают в организациях Москомспорта, и помогает подобрать подходящего наставника с учетом его квалификации и опыта работы. Какую информацию должен содержать этот перечень, решили сами москвичи – в голосовании на эту тему приняли участие 215,5 тысячи пользователей. Самыми востребованными оказались данные об образовании, опыте работы и личных достижениях тренеров, а также о спортсменах, подготовленных ими.

С помощью интерактивного списка спортивных объектов Москвы жители города могут быстро найти ближайшие спортзалы, секции, бассейны, стадионы, трассы, корты и другие спортивные объекты, узнать их режим работы и контактную информацию, а также посмотреть, какие специалисты работают в том или ином учреждении – перечень связан с реестром тренеров.

Критерии, по которым сервис сортирует спортивные объекты, также выбрали участники проекта «Активный гражданин». Главными факторами оценки дворовых и парковых площадок, ФОКов и стадионов стало наличие оборудования для тренировок, тип и состояние покрытия зала, чистота, дополнительное освещение и возможность взять инвентарь напрокат. Всего в голосовании по этому вопросу приняли участие 228 тысяч человек.

«28 июня 2018 года в ЮЗАО, на территории района Ясенево, открылся флагманский центр «Мои документы». Второй флагман сети центров госуслуг заработал на Новоясеневском проспекте по инициативе «активных граждан»: за этот вариант расположения офиса проголосовали 60% респондентов», – отмечается в материале.

Участники проекта выбрали и дополнительные сервисы, доступные посетителям флагманских центров «Мои документы». Среди услуг, которые можно получить только во флагманах, – регистрация транспортных средств, предоставление различных услуг малому бизнесу и оформление земельных участков юридическими лицами. Кроме того, здесь работает отделение банка, билетная касса, фотоателье, сервис «Мои путешествия», медицинский кабинет «Мое здоровье» и кафе.

Рядом с офисом «Мои документы» на Новоясеневском проспекте находится специально оборудованная парковка с площадками, где проводят осмотр автомобилей для дальнейшей регистрации транспортного средства и оформления парковочных разрешений.

«Флагманский центр «Мои документы» в ЮЗАО работает с 10:00 до 22:00. Здесь можно получить свыше 170 госуслуг, в том числе оформить паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, водительские права и другие документы», – резюмируется в сообщении.