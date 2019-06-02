РИАМО – 2 июн. Ссора двух оппонентов в столичном районе Гольяново переросла в поножовщину, одному мужчине оказывают помощь медики, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Первого июня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Амурская, дом 22, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен мужчина 1979 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован с предварительным диагнозом: проникающее колото-резаное ранение живота», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что позднее по указанному адресу удалось задержать гражданина 1987 года рождения, который в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес удар в область живота, причинив данное ранение пострадавшему.

По данному факту возбудили уголовное дело, подчеркнул представитель пресс-службы.