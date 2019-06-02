РИАМО – 2 июн. В центре и на юго-востоке Москвы на нескольких улицах временно изменится схема движения, это связано с проведением строительных и инженерных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, в центре города продолжается реконструкция газопровода.

«Из-за этого движение транспорта будет ограничено на Вековой улице от дома 4 на улице Рогожский Вал до дома 6», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 24 июня частично перекрыта одна полоса на Библиотечной улице.

«А с 3 по 25 июня частично ограничат движение по одной полосе в Малом Рогожском переулке от дома 13 до дома 17», – дополняется на сайте.

Таким же образом схема движения изменятся с 6 по 30 июня на Трудовой улице в районе дома 8 на улице Рогожский Вал, а также с 15 июня по 30 июля на улице Рогожский Вал в районе дома 7, корпуса 1.

«Ограничения движения в центре столицы будут действовать круглосуточно», – подчеркивается в материале.

В ЮВАО до 25 августа круглосуточно перекрыт участок улицы Пруд-Ключики от дома 5 до дома 12а. Там продолжаются строительные работы.

«Кроме того, из-за прокладки инженерных сетей на Космодамианской набережной будет ограничено движение с 3 по 21 июня с 01:30 до 05:30. Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам на пересечении Комиссариатского переулка и Космодамианской набережной», – поясняется на сайте.

С 17 июня по 20 июля движение ограничат по одной полосе в каждом направлении на Космодаминской набережной в районе пересечения с Комиссариатским переулком. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.

«Также с 17 июня по 20 июля с 01:30 до 05:30 полностью будет перекрыт Комиссариатский переулок в районе дома 22, строения 1 на Космодамианской набережной», – заключается в материале.