РИАМО – 2 июн. Более тысячи человек посетили праздничные мероприятия в День защиты детей в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), гостям устроили показ популярных российских мультфильмов для детей: «Простоквашино», «Чебурашка», «Бременские музыканты», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, взрослой аудитории показали мультфильмы «Фильм, фильм, фильм», «Я подарю тебе звезду» и другие.

«В День защиты детей в павильоне МЦД прошла праздничная программа, участие в которой приняли более тысячи человек. Для детей состоялся показ одних из самых популярных российских мультфильмов: «Простоквашино», «Чебурашка» и «Бременские музыканты» <…> Также гости павильона смогли поиграть на советских игровых автоматах в хоккей, баскетбол и морской бой. Благодарим за сотрудничество Музей советских игровых автоматов и Союзмультфильм, которые помогли провести нам праздник для детей в павильоне МЦД», – сказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Также в этот день в павильоне провели бесплатный мастер-класс по оригами и интерактивные игры. Активным участникам вручили подарки, среди них наборы от Музея советских игровых автоматов, сувениры от МЦД, а также браслеты и брелоки «Москвенок» с функционалом транспортной карты «Тройка».

Павильон МЦД стал традиционной площадкой для городских культурных мероприятий, здесь проводятся ежедневные экскурсии, а по выходным – лекции представителей транспортной отрасли. Со дня открытия павильон посетили уже более 80 тысяч человек, проведены свыше 150 экскурсий, в том числе для иностранных туристических групп.

Павильон Московских центральных диаметров расположен на площади у Киевского вокзала и работает с 9:00 до 21:00, вход свободный.