РИАМО – 2 июн. Неизвестный сильно избил мужчину в Терлецком лесопарке на востоке столицы, пострадавшему оказывают помощь медики, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В службу «02» 1 июня из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из природно-исторического парка «Измайлово» лесопарка Терлецкий (Свободный проспект, дом 2) нарядом скорой помощи мужчины 1969 года рождения.

«Медики констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины мягких тканей головы, лица, перелом костей носа. Установлено, что данные увечья ему нанес неизвестный в указанном лесопарке», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».