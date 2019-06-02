РИАМО – 2 июн. Для того чтобы сохранить здоровье и снизить риск преждевременной смерти, нужно не менее трех недель отпуска ежегодно, об этом заявили ученые из Университета штата Огайо, пишет газета «Известия».

Специалисты провели эксперимент с участием более 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет.

«Их отправили на шесть дней в отель курорта Калифорнии и попросили сдать кровь до и после отдыха, а также трижды в течение года ответить на вопросы о самочувствии», – отмечается в сообщении.

Удалось установить, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.

«Так, у участниц эксперимента за неделю исчезло ощущение тревоги и изменилась активность некоторых генов, в том числе отвечающих за иммунитет и ответ организма на стресс», – уточняется в материале.

Кроме того, неправильный метаболизм этих белков приводит к нарушению сна, памяти и развитию болезни Альцгеймера.

Также у всех отдыхающих в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма.

«Положительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев», – подчеркивается в статье.

К тому же эксперимент ученых из Хельсинки показал, что нерегулярный отдых менее трех недель может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.