РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В Подольске на автотрассе А-107 образовалась почти двухкилометровая пробка в воскресенье утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, в 10:10 на автодороге А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 15 километров в час.

Также движение затруднено и в центре городского округа. Пробки образовались на проспекте Ленина, улицах Кирова, Стекольникова, Матросская, Большая Серпуховская и других.