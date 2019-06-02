РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. Полицейские в Королеве рассказали дошколятам о правилах дорожного движения, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев провели акцию, приуроченную к Дню защиты детей и направленную на обучение и повторение ПДД у воспитанников детского сада №32.

«В ходе акции инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по горокругу Королев Эльвира Фадеева рассказала ребятам о возможных последствиях нарушения ПДД и об обязательном использовании на одежде световозвращающих элементов, чтобы водители в темное время суток смогли их заметить», – сказала Еруновская.

Полицейские провели с детьми игру-викторину, направленную на знание и закрепление безопасного поведения детей на улице, и подарили световозвращатели.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за интересную игру и подарки, пообещав быть примерными участниками дорожного движения.