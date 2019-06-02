РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. В Королеве молодежный совет профсоюза горбольницы организовал праздник для маленьких пациентов, к мероприятию присоединились 18 малышей, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель совета Андрей Набасов.

Праздник, приуроченный к Дню защиты детей прошел в педиатрическом стационаре Королевской городской больницы.

«Молодежный совет профсоюза Королевской городской больницы организовал праздничное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню защиты детей. Так, 18 маленьких пациентов окунулись в атмосферу сказочного путешествия в поисках сокровищ под предводительством капитана-пирата», – сказал Набасов.

Он уточнил, что в подарок от организаторов все участники квеста получили наборы для творчества и самое главное – искренний смех, улыбки и заряд прекрасного настроения для скорейшего выздоровления.