РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В Нескучном парке Подольска более 500 человек приняли участие в первом дне фестиваля красок холи, который проходил 1 июня, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«В Нескучном парке горокруга 1 и 2 июня проходит музыкальный фестиваль красок холи. В первый день фестиваля его посетили более 500 человек. Сегодня (2 июня – ред.) мероприятие будет продолжено и начнется в 14:00», – сказал собеседник агентства.

Традиционно на фестивале все желающие смогут послушать музыкальные композиции, принять участие в массовом запуске красок и многом другом.