РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах вручили медали победителям всероссийского турнира по теннису, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

С 27 мая по 1 июня на открытых кортах базы теннисного центра «Подмосковье» в Люберцах прошел всероссийский турнир.

«Первенство горокруга Люберцы на призы компании «Дядя Ваня». Соревнования проходили в четырех категориях: юноши и девушки до 13 лет, юноши и девушки до 17 лет. В категории девушки до 13 лет победила Ксения Ефремова из Раменского. В категории юноши до 13 лет первое место занял Даниил Васильев из Москвы», – говорится в сообщении.

В категории девушки до 17 лет лучшей стала Кристина Кудрявцева из Королева. В категории юноши до 17 лет победу одержал Николай Широков из Москвы.