РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В Люберцах накануне завершилось празднование Дня защиты детей, в его рамках в парке «Наташинские пруды» провели мастер-класс по танцам, сообщила «РИАМО в Люберцах» лидер «РосМолСпорт Московской области» Людмила Санькова.

Первого июня в городских парках прошло празднование Дня защиты детей. «РосМолСпорт Московской области» подготовил танцевальную программу в парке «Наташинские пруды». Ее представил фитнес-клуб «Аврора».

«Мероприятие началось с показательного выступления воспитанников лидера «РосМолСпорт МО» Анны Заметаевой X-girls и Fireberry. Зажигательное выступление юных танцоров взбодрило присутствующих и задало ритм для последовавшего мастер-класса по Dance mix от Анны», – сказала Санькова.

Она добавила, что зрители приняли активное участие в танцевальном мастер-классе, который включал в себя такие стили, как hip-hоp, vogue и jazz funk.

Всего в праздничной танцевальной программе приняло участие около 200 человек.