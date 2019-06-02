РИАМО – 2 июн. На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Следующая неделя в плане погоды будет по-настоящему летней. Вся неделя пройдет под знаком антициклона – это много солнца, никаких осадков, слабый переменный ветер. А температура начнет стремительно повышаться, к четвергу столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки», – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в ночь на понедельник ожидается около 10-15 градусов, днем от 18 до 23. Ночью во вторник станет чуть прохладнее, столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов, днем во вторник воздух прогреется до 21-26 градусов.

Кроме того, по словам синоптика, в ночь на среду температуры будут примерно такими же, как и во вторник, а днем потеплеет до 28 градусов. Начиная с четверга и до конца недели, ночью термометры будут показывать 15-20 градусов, днем – около 30.

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