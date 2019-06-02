РИАМО – 2 июн. На пересечении Минской улицы и Кутузовского проспекта произошло столкновение пяти автомобилей, в результате происшествия пострадали шесть человек, двух пострадавших эвакуировали на медицинском вертолете, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на пересечение Минской улицы и Кутузовского проспекта, где произошло серьезное ДТП. Предварительно, пострадало шесть человек», – сказал собеседник агентства.

Вертолетом с места аварии эвакуировали мужчину и женщину в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы их сопровождала авиамедицинская бригада.

В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве добавили, что сейчас на месте ДТП наблюдается затруднение в движении транспорта, здесь работают сотрудники ГИБДД.