РИАМО – 2 июн. Четыре человека получили ранения в результате ДТП на 40 километре Горьковского шоссе в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 23:00 (1 июня – ред.) в Ногинском районе (Богородский городской округ – ред.) на 40-м километре Горьковского шоссе произошло столкновение 7 транспортных средств, в результате четыре человека получили ранения», – говорится в сообщении.

Водителей в очередной раз призвали соблюдать ПДД.