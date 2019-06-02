РИАМО – 2 июн. В московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» утром в воскресенье отменили и задержали 19 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» отмен и задержек нет. В «Шереметьеве» задержали четыре рейсов. В «Домодедове» 6 рейсов задержали, девять отменили. В «Жуковском» отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, не исключен кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит 25 градусов.