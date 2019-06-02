РИАМО – 2 июн. Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, начатого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил, заявляет британская газета The Sunday Times, передает РИА Новости.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа завела дело в отношении Лысенко в связи с нарушением антидопинговых правил в части доступности спортсмена.

«На данный момент на россиянина наложено временное отстранение с 3 августа до вынесения окончательного решения», – говорится в сообщении.

По данным Times, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что «высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио».

ВФЛА отстранили от членства в IAAF в ноябре 2015 года из-за ситуации с допингом в российском спорте.

«Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В настоящее время допущенные до международных стартов россияне выступают на них в нейтральном статусе», – уточняется в материале.

Президент РФ Владимир Путин 3 мая поручил ОКР принять меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF, обеспечить участие российской олимпийской команды в летних Играх 2020 года, кроме того, усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

В середине мая текущего года генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову призвал отстранить от работы нынешнее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), так как, по его мнению, организация нуждается «в качественно новом управлении».

Министр спорта России Павел Колобков на это заявил, что предложение Гануса несвоевременно.

«Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведется. «Дорожная карта» фактически выполнена», – парировал он.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул, что ОКР создает две межведомственные рабочие группы – по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и по защите прав российских спортсменов на международной арене.

«Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года», – заключается в материале.