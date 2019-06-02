РИАМО – 2 июн. С 3 по 7 июня Московская канатная дорога будет закрыта на техобслуживание, это обеспечивает поддержание ее нормальной работоспособности, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы канатной дороги.

«Канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать с 3 по 7 июня в связи с плановым техническим обслуживанием. Регулярное техобслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации. Проводится комплекс работ по предупреждению отказов, повреждений и повышенного изнашивания деталей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с 8 июня Московская канатная дорога будет доступна для посетителей в обычном режиме.