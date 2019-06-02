РИАМО – 2 июн. Кровля загорелась в одноэтажном здании в центре столицы, площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров, спасателям уже удалось ликвидировать огонь, сообщается на сайте МЧС России по Москве.

В воскресенье в 01:29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 26, где происходило загорание кровли одноэтажного здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 02:56 пожар был локализован, а в 03:41 – ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало, подчеркивается в материале.