РИАМО – 2 июн. На трассе М-7 «Волга» около поворота на поселок Монино произошло столкновение семи автомобилей, в результате происшествия пострадали четыре человека, все они доставлены в Щелковскую больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 00:30 2 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием семи автомобилей. В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение семи автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, один из них подросток 15 лет», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что движение на автодороге не перекрывалось, возгорания и розлива топлива нет.

«Пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в Щелковскую центральную районную больницу», – уточняется на сайте.