РИАМО – 2 июн. В деревне Збышки Можайского городского округа обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, опасности боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Первого июня в 21:38 поступило сообщение об обнаружении 50-миллиметровой минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до ближайших жилых строений – 50 метров», – говорится в сообщении.

Кроме того, изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на воскресенье.