РИАМО – 2 июн. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, не исключен кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25, по области 20-25 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.

Погода по влиянию на самочувствие метеозависимых людей будет малозначительна, что обусловлено комфортным кислородным режимом воздуха, близкими к климатическим значениям показателями температуры и влажности.

Такие погодные условия не являются нагрузочными для людей с повышенной метеочувствительностью и, чаще всего, не вызывают погодообусловленных обострений и даже способствуют улучшению общего состояния, нормализации вегетативных расстройств, снижению болевых симптомов при патологии суставов, нормализации сосудистых реакций и уменьшению обструктивных симптомов у лиц с заболеваниями органов дыхания.