РИАМО – 1 июн. Скандал с победой дочери Алсу в шоу «Голос.Дети» завершился на позитивной ноте. Микелла Абрамова пожертвовала на благотворительность миллион, который она получила от организаторов, пишет газета «Московский Комсомолец».

Средства поступили в фонд имени Анжелы Вавиловой.

«Дочь Алсу Микелла Абрамова отдала на благотворительность деньги, полученные за победу на шоу «Голос.Дети». Средства поступили на счет татарстанского фонда имени Анжелы Вавиловой», – отмечается в сообщении.

Председатель правления фонда Владимир Вавилов уточнил, что Абрамова передала 1 миллион рублей уже через несколько дней после победы.

«Известно, что девочка решила помочь детям с онкологическими заболеваниями», – подчеркивается в материале.

Ранее издание сообщало, что Алсу и Микелла впервые появились на публике.

«Они прибыли на вокальный конкурс «Детская Новая волна» вместе с другими участниками шоу «Голос.Дети», – заключается в сообщении.