РИАМО - 1 июн. В течение двух дней на информационные системы единого государственного экзамена (TU) продолжаются DDoS-атаки, сообщает «Интерфакс».

«Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы», – сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Неизвестные пытались вывести из строя системы Рособрнадзора и подведомственных службе организаций. Работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей сумели сохранить.

«Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», – заверили в Рособрнадзоре.

Ранее прошли ЕГЭ по истории и химии.

«Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек», – заключается в материале.