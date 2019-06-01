РИАМО – 1 июн. Более 17 тысяч человек отметили День защиты детей в Солнечногорске, День защиты детей отметили с особым размахом, на один день городской округ превратился в настоящую «Территорию детства», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На живописной набережной озера Сенеж прошел масштабный детский карнавал – юные жители предстали в образе пиратов, принцесс и знаменитых сказочных персонажей.

«Со сцены ребят поздравили Хрюша и Бременские музыканты. Всего участие в праздничных мероприятиях приняли более 17 тысяч человек. На протяжении всего дня юных жителей и гостей Солнечногорска развлекали забавные клоуны, акробаты, жонглеры, фокусники. Площадками для празднования Дня защиты детей в округе стали современная набережная озера Сенеж и городской парк», – отмечается в сообщении.

Главным и самым ярким событием дня стал грандиозный детский карнавал, участие в котором приняли порядка пяти тысяч человек. Дети и взрослые в костюмах прошли вдоль набережной, а завершилось шествие в городском парке, где ребят уже ждали различные сладкие подарки от спонсоров.

«В этот праздничный день мы постарались сделать так, чтобы каждый мог найти занятие по душе. Гости Солнечногорска также смогли оценить благоустроенную набережную озера Сенеж и насладиться живописными видами жемчужины Подмосковья. Праздник для ребят получился ярким и запоминающимся, таким, каким и должно быть настоящее детство», – дополнил заместитель главы администрации городского округа Алексей Аксютенко.

На набережной для всех желающих прошли мастер-классы по акробатике от парка «Gadjet Jump», мастер-класс и выступление танцевальной студии «Art Blast», а также каратэ, цигун и шахматы.

«В городском парке работала Школа осознанного родительства – интерактивная площадка для будущих мам и родителей. Кроме того, для ребят работала целая улица игр. Для всех желающих прошли гонки радиоуправляемых автомобилей, каждый смог принять участие в чемпионате по игре в «Классики» и «Бигбол». Всего на территории парка работало более 60 различных тематических локаций», – поясняется в материале.

Со сцены ребят поздравили известные персонажи из телепередачи «Спокойной ночи малыши!».

«Хрюша говорил голосом своего папы – заслуженного артиста России Андрея Удалова. Ярким и завершающим аккордом стало выступление театра ростовых кукол «Софит». Также в Солнечногорске презентовали проект Центра молодежного инновационного творчества «Эврика». Юные жители округа смогли принять участие в различных конкурсах и викторинах, а также попробовать себя в пилотировании квадрокоптера. Всего участие в праздничных мероприятиях приняли более 17 тысяч человек», – заключается в материале.

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