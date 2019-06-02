РИАМО - 2 июн. В деревне Захарово Одинцовского городского округа в воскресенье пройдет ежегодный Пушкинский праздник, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«В этом году праздник приурочен к 220-летию со дня рождения поэта. По традиции торжества и народные гуляния развернутся на всей территории усадьбы и парка Захарово в формате опен-эйр. Начало торжеств в 11:00», – говорится в сообщении.

Поклонники творчества поэта приедут со всех уголков России. Гости праздника окунутся в атмосферу пушкинской поры, почувствуют себя дамами и кавалерами «золотого века», услышат стихи и прозу поэта в исполнении артистов театра и кино, научатся писать пером, узнают об особенностях развития письма на Руси и познакомятся с первой техникой книгопечатания, увидят концертные программы и театрализованные постановки, подготовленные специально к 44 Пушкинскому празднику.

На празднике широко представлены игры детства поэта, в которых смогут принять участие как дети, так и взрослые. У гостей будет возможность принять участие в экскурсии в музее-усадьбе «Захарово», куда на лето к бабушке приезжал юный поэт. Вход на праздник бесплатный.

Программу представят государственный оркестр «Гусляры России», государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», солисты Большого театра и театра «Новая опера», танцевальные и театральные коллективы. На поляне сказок в течение всего дня покажут спектакли участников первого Международного фестиваля сказки «Золотая рыбка».

Усадьба Захарово расположена в Одинцовском городском округе в одноименной деревне и известна как «колыбель гения юного Александра Пушкина». В деревню Захарово выезжала семья с 1805 по 1811 год на лето. Здесь Пушкин впервые увидел красоту русской природы, услышал народные песни, увидел крестьянские хороводы, познал материнскую ласку от бабушки по материнской линии Марии Алексеевны Ганнибал и няни Арины Родионовны и начал писать свои первые стихи.

Парк «Захарово» – популярное место отдыха для местных жителей и многочисленных туристов. На территории парка расположена Русская деревня, Поляна сказок, Малая поляна с летней эстрадой и танцевальной площадкой, аллея Славы, яблоневый сад, спортивная и детская площадка.

Для посетителей парка ведется аудиовещание сказок и лирики А.С. Пушкина, свои двери открывает «Театр сказок». В парке проводятся праздники, мастер-классы, фестивали, концерты, конкурсы и многое другое.

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