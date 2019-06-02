РИАМО – 2 июн. Несколько улиц в центре столицы будут временно перекрывать в воскресенье из-за съемок фильма, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Россолимо от дома 11 до дома 17, Малый Боженинский переулок, Олсуфьевский переулок от дома 13, строения 1 до дома 10, строения 1. Период: 2 июня с 09:00 до 14:00. Участок 2: пересечение переулка Хользунова и улицы Россолимо. Период: 2 июня с 14:00 до 20:00», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что на участках будет действовать полное перекрытие.