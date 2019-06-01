РИАМО – 1 июн. В День защиты детей «Молодая Гвардия» городского округа Балашиха провела турнир по баскетболу среди дворовых команд в парке «Пехорка», в нем приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 16 до 30 лет, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области.

Соревнованиям дал старт профессиональный баскетболист, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он показал дворовым командам полезные упражнения, раздал автографы всем желающим и сыграл с детьми в баскетбол на игровой приставке.

«Звезда баскетбола вместе с руководителем «Молодой Гвардии» Подмосковья Александром Толмачевым и юными спортсменами посадили яблоню, которой дали имя «Энергия». Молодые спортсмены пообещали приглядывать за ней и ухаживать», – отмечается в сообщении.

Толмачев уточнил, что любой профессиональный спорт начинается во дворе.

«Проведением таких соревнований мы поддерживаем ребят, их увлечения. В них просыпается азарт, желание развиваться. А встреча со знаменитыми спортсменами - это стимул и реальный пример, живая история успеха. Лето в Подмосковье будет не только жарким, но и спортивным», – дополнил он.

Множество интерактивных площадок в парке не давали скучать и самым маленьким. Кроме того, детей-посетителей праздника угостили мороженым.

«Также в парке прошла выставка социальной рекламы «Искусство жить» на тему семьи и детей. Социальная реклама – это отличная возможность отобразить те проблемы, которые есть в современном обществе. Работы, представленные на выставке, заставляют задуматься над вечными вопросами «отцов и детей», – заключается в материале.

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