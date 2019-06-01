РИАМО – 1 июн. В Химках в субботу прошел III международный турнир по футболу среди детских команд на «Кубок флагов мира», первенство приурочено к Международному дню защиты детей, участниками мероприятия стали 18 команд, победителями стали представители Германии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Участниками соревнований стали дети в возрасте от 10 до 12 лет из России, Аргентины, Бельгии, Германии, Вьетнама, Дании, Израиля, Испании, Камеруна, Катара, Мальты, Мексики, Польши, Португалии, Хорватии, Чехии, Чили. Всего в турнире приняли участие 18 команд, в каждой из них 5 полевых игроков и вратарь», – отмечается в сообщении.

Старт турниру дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и постоянный заместитель чрезвычайного и полномочного посла ФРГ Гжески Беате.

«Также капитан российской команды Владимир Джанашия подарил губернатору футболку нашей сборной, собранной на базе химкинской спортивной школы», – добавляется в материале.

Победитель определялся по системе плей-офф, матчи длились два тайма по 7 минут.

«Первое место заняла команда Германии, средний Кубок получили представители Мальты. Сборная России, заняв третье место, также попала в тройку призеров», – подчеркивается в сообщении.

Также определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир» и «Лучший игрок». Всем участникам были вручены спортивная форма и памятные подарки.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пояснил, что в Международный день защиты детей турнир «Кубок флагов мира» объединил ребят из разных стран на одном поле.

«Для нас важно, что это происходит именно в Подмосковье. Мы проводим это первенство уже третий раз, и с каждым годом его масштабы увеличиваются. В этом году его участниками стали 18 футбольных команд, а число зрители достигло цифры в 3,5 тысячи. Важный момент, что игры прошли на стадионе «Родина». В преддверии чемпионата мира 2018 на нем был заменен газон, капитально отремонтирована трибуна, модернизированы раздевалки. Теперь здесь проводятся тренировки и соревнования подмосковных спортсменов», – резюмировал министр.

Как провести лето в Подмосковье>>