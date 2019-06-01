РИАМО – 1 июн. В столичном районе Китай-Город две группы людей устроили словесную перепалку, прибывшими на место сотрудниками МВД все правонарушения были пресечены, несколько человек доставлены в отдел полиции для разбирательств, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники полиции прибыли на место, пресекли правонарушения и доставили в отдел полиции для разбирательств людей, которые между собой выясняли отношения на словах», – сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ были опубликованы сведения о том, что в центре столицы 31 мая произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в пространстве под названием «Яма».

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