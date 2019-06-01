РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в субботу прошел интерактивный фестиваль «Подыграй!», посвященный Дню защиты детей и Дню эколога, который отмечают 5 июня, его посетило более 8 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Одной из центральных площадок празднования Дня защиты детей в Подольске стал парк имени Талалихина, где прошел детский интерактивный фестиваль »Подыграй!«, посвященный также Дню эколога. Его посетило более 8 тысяч человек. Во время фестиваля прошел концерт детских творческих коллективов Подольска, провели мастер-классы, игры и многое другое», – сказал собеседник агентства.

Мать пятерых сыновей и известный в столице дизайнер, создающий уникальные бесшовные изделия из войлока и натуральных материалов, Светлана Копнева провела показ своих моделей. У входа в парк можно было посмотреть на электромобиль Tesla. Работали аттракционы и фудкорты со сладкой ватой и шашлыками.

Все желающие могли сделать аквагрим и покататься на лошадях и пони.

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