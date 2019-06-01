РИАМО – 1 июн. Сотрудники следственного управления по Центральному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве и Замоскворецкого межрайонного следственного отдела навестили воспитанников центра содействия семейному воспитанию «Центральный» и поздравили воспитанников с Днем защиты детей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Директор рассказала о работе центра, в котором дети проживают с рождения и до четырех лет.

«Центр помогает детям уже более 95 лет. Сотрудники познакомились с маленькими воспитанниками, которым подарили игрушки и подарки», – говорится в сообщении.