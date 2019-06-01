РИАМО – 1 июн. Министр культуры РФ Владимир Мединский передал директору Государственного историко-архитектурного художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» Елизавете Фокиной приказ о передаче более 2 тысяч предметов, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Он пояснил, что это экспонаты из коллекции Международной конфедерации союзов художников.

«Церемония состоялась в рамках заседания Союза музеев России, которое прошло в Царицыно. Ранее на «Интермузее» глава Минкультуры России передал ряду региональных музеев приказы на 24 тысячи музейных предметов из 53 тысяч МКСХ», – отмечается в сообщении.

Мединский уточнил, что на «Интермузее» он вручил первые приказы Минкультуры России, которые формализуют передачу музейных ценностей региональным музеям из коллекции этой международной общественной организации.

«Это стало возможным благодаря усилиям министерства культуры Российской Федерации, администрации Президента, наших спецслужб, судов и, конечно, музейных работников, которые взяли на себя бремя учета, каталогизации и изучения этой коллекции», – дополнил он, выступая на собрании Союза музеев России. Он также вручил директору музея-заповедника «Царицыно» соответствующий приказ о передаче более двух тысяч предметов. «Сейчас мы фактически возвращаем эти ценности в музейный оборот и надеемся, что многое из этой коллекции будет доступно нашим гражданам», – пояснил Мединский.

Со своей стороны, директор музея Фокина назвала передачу настоящим событием. «Для нас это событие, потому что наши научные сотрудники ждали подобного пополнения коллекции последние тридцать лет», – заявила она, пояснив, что в 1980-е годы, когда формировался музей, ему должны были передать предметы для пополнения фондов, но развал Советского Союза прервал пополнение фондов.

Также она пообещала, что музей «Царицыно» сделает выставку переданных предметов.

В столичном Манеже 30 мая открылся XXI международный фестиваль музеев «Интермузей», его тема в этом году – «Диалог профессионалов», мероприятие продлится до 2 июня.