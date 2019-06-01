РИАМО – 1 июн. В Клину в День защиты детей сотрудники комитета по конкурентной политике Московской области и ГКУ «Региональный центр торгов» посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», воспитанники приготовили для гостей сюрприз – увлекательный квест по мотивам русских сказок, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Председатель комитета Елена Волкова не осталась в стороне и с радостью приняла участие в качестве главного судьи соревнований.

«Для детей, приезжающих на лечение в центр, проводится так называемая музыкальная терапия. Они прислушиваются к различным звукам, повторяют ритм, тем самым проходит их реабилитация. Поэтому комитет привез им не только сладости и инвентарь для спортивных игр, но и музыкальные инструменты: дуделки, барабаны, колокольчики и маракасы», – отмечается в сообщении.

Волкова подчеркнула, что важно было не просто поздравить ребят, а привезти им то, что действительно необходимо.

«Сделать этот день по-настоящему праздничным, думаю, нам это удалось, и впереди еще много добрых встреч», – резюмировала она.