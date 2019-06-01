РИАМО – 1 июн. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в субботу прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, праздник отметили свыше 3 тысяч жителей, а также гостей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Стартовала развлекательная программа с семейной фитнес-зарядки. В 11:00 более 40 семей приняли участие в юбилейном, пятом параде колясок. Также впервые в Одинцове состоялся парад двойняшек. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил юных жителей округа с их праздником.

«Сегодня мы отмечаем добрый и хороший праздник – День защиты детей. Детство – это лучшая пора в жизни человека. Это эмоции. Это впечатления. Это радость общения. Это познание мира. В детском возрасте формируется характер человека, его привычки и пристрастия, его физическое и нравственное здоровье. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к своим дочерям и сыновьям. Передать им свой опыт, привить правильные ценности. Должны окружить их любовью и заботой. Мы, взрослые, – в ответе за судьбу каждого ребенка. А всем детям я хочу пожелать улыбок, добра и позитива. Началось лето – пусть оно будет насыщенным и ярким», – сказал он.

Иванов также поблагодарил организацию «СуперМамочки» за подготовку насыщенной и интересной развлекательной программы.

Также к праздничным мероприятиям присоединились депутат Госдумы Оксана Пушкина и первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. Совместно с главой Одинцовского муниципалитета они приняли участие в награждение семей с самыми креативными колясками и костюмами.

«Мы можем тысячи слов говорить нашим детям, как важна семья, как важны семейные ценности. Но именно вы тот самый пример, как это надо делать правильно. Я знаю, как вы вчера всю ночь готовились, чтобы порадовать себя и всех нас. Молодцы. В нашем округе самые лучшие мамы и папы. Я этим невероятно горжусь. Вы наша главная поддержка, люди, для которых мы трудимся», – подчеркнула Пушкина.

Во время праздника для детей были организованы мастер-классы по украшению цветов, созданию рисунков и аппликаций из крупы.

«Также каждый желающий мог позаниматься английским языком на интерактивном уроке или прослушать семинар на тему «Оказание первой помощи в экстренных случаях». Инструктора добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» провели мастер-классы по безопасности для детей и взрослых. Кроме того, для юных гостей праздника подготовили концертную программу «Радуга детства», в которой выступили местные коллективы и артисты Одинцовского городского округа», – заключается в сообщении.

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